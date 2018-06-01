В ИА «Татар-информ» расскажут об ограничении движения транспорта в период проведения ЧМ-2018

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 1 июня, в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция об ограничении движения транспортных средств и изменении схемы движения общественного транспорта в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
В мероприятии примет участие первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
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