Главное
Нетрезвый игрок «Ак Барса» Косов в момент остановки инспекторами ДПС управлял такси

Татар-информ

1 июня 2018, 03:26

Общество

Молодежный форум «Факел» в Елабуге собрал около 90 активистов

Рекомендуем


Главная задача форума – научить участников работать в команде.

(Елабуга, 1 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В оздоровительном лагере «Юный строитель» завершил свою работу молодежный форум «ФАКЕЛ: Форум АКтивистов ЕЛабуги». Детский летний оздоровительный лагерь «Юный строитель» на неделю превратился в творческую площадку для активной молодежи города.

В этом году участники форума занимались в две смены: студенческую и школьную. Всего в работе форума приняли участие 88 человек. Школьники и студенты учились разрабатывать социальные проекты, обсуждали вопросы экологической направленности, учились актерскому и ораторскому мастерству, работе в команде, ведению страницы в социальных сетях и так далее.

Также в ходе этих смен участники форума общались между собой, встречались с экспертами, выявляли у себя лидерские качества.

 

Следующая новость

Ежедневно в Татарстане оформляется до 50 тыс. электронных ветеринарных сертификатов
Новости дня
03:26
Молодежный форум «Факел» в Елабуге собрал около 90 активистов
02:15
В Елабужском районе завершились работы по посадке картофеля
01:23
В «Мире» состоится конкурс видеоработ выпускников инклюзивных детских киностудий
00:48
Зоран Лукич: «УНИКС заслужил победу»

Наставник нижегородской команды прокомментировал поражение от казанского клуба.

00:21
Димитрис Прифтис: «Мы заслужили выход в "Финал четырех"»

Наставник УНИКСа счел перспективу выйти в Евролигу серьезной мотивацией для команды.

31.05 23:57
Участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки Правительства
31.05 23:36
Пассажиры «Саратовских авиалиний» вернули около 9 тыс. билетов
31.05 23:33
Джузеппе Конте вновь согласился возглавить Правительство Италии
31.05 23:20
Названы лучшие сериалы первого полугодия
31.05 23:08
В Казанском ТЮЗе покажут благотворительный спектакль «Молодильные яблочки»
31.05 22:59
В Киеве арестован предполагаемый организатор покушения на журналиста Бабченко
31.05 22:58
Лицейский робот-сумоист КФУ стал призером на фестивале в технопарке «Идея»
31.05 22:48
Казанской ветеринарной академии в честь 145-летия подарили автобус

Автобус выделен вузу для поездок студентов на практику в сельхозпредприятия республики.

31.05 22:44
В Татарстане на круглогодичный режим перешли 60 процентов лагерей
31.05 22:30
Педагог КФУ стал лучшим молодым преподавателем Казани-2018
31.05 22:26
УНИКС вышел в «Финал четырех» Лиги ВТБ

В четвертом матче четвертьфинальной серии казанская команда одолела «Нижний Новгород».

31.05 22:20
Михалков рассказал, как заработал 529 млн рублей в прошлом году
31.05 22:16
Компания Дерипаски подготовит план выхода из-под санкций США
31.05 22:02
В прокат вышел «Красный воробей» о русской разведчице и балерине
31.05 21:56
Определилась вторая шестерка победителей отборочного этапа «Боев по правилам TNA-2018»

На ринг «Татнефть-арены» с намерением пройти в четвертьфинал вышли 12 бойцов из восьми стран мира.

31.05 21:48
В Дании запретили надевать маски-балаклавы и никаб
31.05 21:36
Джонни Депп на машине врезался в стену в Петербурге
31.05 21:34
Универсальный спортивный зал «Алтын» открылся в Дрожжановском районе РТ

В комплексе «Алтын» созданы условия для занятий волейболом, мини-футболом, теннисом, бадминтоном, есть тренажерный зал.

31.05 21:30
Правительство снизит акцизы на топливо с 1 июня
31.05 21:20
Сталлоне снимет фильм о помилованном посмертно боксере Джеке Джонсоне
События

31 маяНаучное изучение татарского языка сходит на нет: количество диссертаций сократилось в 12 раз

31 маяДень защиты детей в Казани: самые интересные мероприятия, подробная программа

31 маяГонки Косова: нетрезвый хоккеист «Ак Барса» прокатился за рулем такси и может стать фигурантом уголовного дела

31 маяРустам Абдулхаков: «Во время ЧМ-2018 «Казэнерго» продолжит ремонт теплосетей там, где это не повлияет на комфорт жителей и гостей города»

31 маяУраганный ветер, град и дождь: эксперт КФУ объяснил причины аномальной погоды в Татарстане

31 мая«Главный архитектор в городе — это второй мэр!»: известные люди рассуждают о градостроительных задачах Набережных Челнов

31 маяАзат Кадыров: «Мы стараемся создать максимум условий для того, чтобы гости Фестиваля болельщиков FIFA в Казани отдохнули и зарядились энергией»