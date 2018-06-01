Молодежный форум «Факел» в Елабуге собрал около 90 активистов

Главная задача форума – научить участников работать в команде.

(Елабуга, 1 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В оздоровительном лагере «Юный строитель» завершил свою работу молодежный форум «ФАКЕЛ: Форум АКтивистов ЕЛабуги». Детский летний оздоровительный лагерь «Юный строитель» на неделю превратился в творческую площадку для активной молодежи города.

В этом году участники форума занимались в две смены: студенческую и школьную. Всего в работе форума приняли участие 88 человек. Школьники и студенты учились разрабатывать социальные проекты, обсуждали вопросы экологической направленности, учились актерскому и ораторскому мастерству, работе в команде, ведению страницы в социальных сетях и так далее.

Также в ходе этих смен участники форума общались между собой, встречались с экспертами, выявляли у себя лидерские качества.