(Елабуга, 1 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском районе завершились работы по посадке картофеля.
Площадь посадок составила 450 га, что на 125 га больше по сравнению с прошлым годом, сообщили в Управлении сельского хозяйства.
Овощеводством в районе активно занимается агрофирма «Вятские зори». По словам местных аграриев, в этом году ожидается засушливое лето, поэтому планируется активно использовать системы орошения.
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