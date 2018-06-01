Объемы засевов увеличились на 125 гектаров.

(Елабуга, 1 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском районе завершились работы по посадке картофеля.

Площадь посадок составила 450 га, что на 125 га больше по сравнению с прошлым годом, сообщили в Управлении сельского хозяйства.

Овощеводством в районе активно занимается агрофирма «Вятские зори». По словам местных аграриев, в этом году ожидается засушливое лето, поэтому планируется активно использовать системы орошения.