В библиотеке электронных книг «ЛитРес» появились 50 татарских книг

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Фото: архив/Михаил Захаров
(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В библиотеке электронных книг «ЛитРес» появились 50 наименований книг татарских писателей.
Татарское книжное издательство подписало договор с мегамаркетом электронных книг в России «ЛитРес». Теперь в электронной библиотеке можно купить 50 татарских книг. Среди них — популярные произведения Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Аделя Кутуя, Аяза Гилязова и других писателей.
В библиотеке представлены книги о татарской культуре, к примеру, книга Аллы Сальниковой «Татарская «Алифба». Достигнутая договоренность о размещении книг Татарского книжного издательства на площадке по продаже электронных изданий «ЛитРес» играет большую роль в продвижении и популяризации татарской литературы.
Сегодня компания «ЛитРес» является лидером на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Ассортимент ЛитРес насчитывает 875 тыс. электронных книг на русском и иностранных языках.
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В мегамаркете электронных книг можно приобрести книги Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Аделя Кутуя, Аяза Гилязова и других писателей.
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