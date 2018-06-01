В библиотеке электронных книг «ЛитРес» появились 50 татарских книг

В мегамаркете электронных книг можно приобрести книги Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Аделя Кутуя, Аяза Гилязова и других писателей.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В библиотеке электронных книг «ЛитРес» появились 50 наименований книг татарских писателей.

Татарское книжное издательство подписало договор с мегамаркетом электронных книг в России «ЛитРес». Теперь в электронной библиотеке можно купить 50 татарских книг. Среди них — популярные произведения Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Аделя Кутуя, Аяза Гилязова и других писателей.

В библиотеке представлены книги о татарской культуре, к примеру, книга Аллы Сальниковой «Татарская «Алифба». Достигнутая договоренность о размещении книг Татарского книжного издательства на площадке по продаже электронных изданий «ЛитРес» играет большую роль в продвижении и популяризации татарской литературы.

Сегодня компания «ЛитРес» является лидером на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Ассортимент ЛитРес насчитывает 875 тыс. электронных книг на русском и иностранных языках.