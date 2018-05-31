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Татар-информ

31 мая 2018, 23:57

Политика

Участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки Правительства

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Вышедшему к митингующим Премьеру Квирикашвили не дали выступить перед людьми.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Участники объединившей тысячи людей акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси потребовали отставки Правительства страны. Об этом сообщает «Грузия. Online».

Кроме того, они призвали присоединиться к протестам Президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Ранее в них уже приняла участие его супруга Мака Чичуа.

Не удовлетворившись отставкой Главного прокурора Ираклия Шотадзе, протестующие потребовали привлечь его к уголовной ответственности и реорганизовать правоохранительную и судебную системы.

Телеканал «Рустави 2» отмечает, что демонстранты также призвали к отставке лидера правящей партии «Грузинская мечта» – бывшего Премьер-министра Бидзины Иванишвили.

Действующий Премьер-министр Георгий Квирикашвили вышел к митингующим, но ему не дали выступить, а стали требовать отставки. Когда в политика из толпы полетели различные предметы, охрана вывела его со ставшей опасной территории, передает «Интерфакс».

Участники акции протеста дали властям Грузии два часа на исполнение своих требований, пригрозив радикализовать свои действия. В 22.00 по местному времени (21.00 по Москве) срок ультиматума истек.

Ранее Главный прокурор Грузии Шотадзе заявил об отставке из-за провала расследования резонансного убийства двух подростков, произошедшего в Тбилиси в декабре 2017 года. Суд не нашел виновного в убийстве одного из них. Протестующие подозревают, что следствие и суд покрывают убийц. 

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