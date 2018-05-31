Карло Коттарелли отказался формировать технический кабинет.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Беспартийный профессор права Флорентийского университета Джузеппе Конте вновь согласился возглавить Правительство Италии. Об этом сообщает издание La Repubblica, ссылаясь на генерального секретаря Администрации Президента Италии Уго Дзампетти.

По словам Дзампетти, Президент страны Серджо Маттарелла сегодня принял Конти и во второй раз предложил ему сформировать Правительство. Тот принял мандат и представил глава государства список членов кабинета.

Ранее стало известно, что профессор экономики миланского Коммерческого университета имени Луиджо Боккони Карло Коттарелли вернул главе государства мандат на формирование Правительства. Маттарелла предложил ему сформировать технический кабинет 28 мая, после отказа Конти занять пост Премьера.