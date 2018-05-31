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Татар-информ

31 мая 2018, 22:48

Сельское хозяйство

Казанской ветеринарной академии в честь 145-летия подарили автобус

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Фото: Салават Камалетдинов


Автобус выделен вузу для поездок студентов на практику в сельхозпредприятия республики.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана состоялось торжественное совещание по случаю 145-летия вуза. В честь юбилея глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов передал ректору академии Рустаму Равилову подарок Президента Татарстана – сертификат на автобус.

Комфортабельный автобус выделен учебному заведению для организации поездок студентов на практику в сельхозпредприятия республики.

«Мероприятия, посвященные 145-летию одного из старейших вузов России, начались еще весной студенческой конференцией и симпозиумом по организации ветеринарного дела. Закончатся они только в июне мастер-классом по ультразвуковой диагностике болезней мелких домашних животных. Сегодня пик торжественных событий. В зале присутствуют преподаватели, студенты академии, наши выпускники, гости из Турции и Германии», – сказал, открывая мероприятие, Рустам Равилов.

Он добавил, что сегодня по случаю праздника на базе вуза начал работу международный форум «Зооветеринарная наука и образование: настоящее и будущее».

Затем собравшихся с юбилеем академии поздравил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. Он отметил, что сам является выпускником вуза, который тогда еще назывался Казанским ветеринарным институтом.

«Нужно делать все возможное, чтобы здесь всегда работа, материальная и методическая базы соответствовали требованиям, которые ставятся перед отраслью сельского хозяйства. У Татарстана очень высокий научный, технический, технологический и человеческий потенциал. Академия должна быть лидером, локомотивом, центром развития животноводства республики. И это возможно, поскольку здесь научно-исследовательская работа проводится на достаточно высоком уровне. С такой просьбой я обращаюсь к коллективу нашей академии», – заявил глава Минсельхозпрода РТ.

«Пусть юбилей станет стартом на новые подходы и решения», – пожелал он коллективу вуза.

Об истории академии рассказал Рустам Равилов. В частности, он напомнил, что Казанский ветеринарный институт был открыт в 1873 году по указу императора России Александра II. Предпосылкой стало отсутствие учебного заведения, которое занималось бы обучением ветеринарных специалистов.

За годы существования в вузе было подготовлено более 25 тыс. специалистов – ветеринарных врачей, зоотехников, ветсанэкспертов, заметил ректор КГАВМ.

Ежегодно академия выпускает 200 ветеринарных врачей, 50 зооинженеров, 25 инженеров по стандартизации и сертификации, 25 технологов переработки продукции животноводства. Студенты проходят дополнительную подготовку по 15 специализациям.

Рустам Равилов сообщил, что 1 июня состоится подписание договоров о взаимном сотрудничестве между ветеринарной академией, Казанским государственным аграрным университетом и Университетом турецкого города Ван.

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