УНИКС вышел в «Финал четырех» Лиги ВТБ

В четвертом матче четвертьфинальной серии казанская команда одолела «Нижний Новгород».

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В четвертом матче одной четвертой финала плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород» со счетом 101:86. Счет в серии стал 3 – 1, казанцы вышли в «Финал четырех» лиги.

Серия УНИКС – «Нижний Новгород» стала украшением четвертьфиналов. В остальных парах все закончилось в трех матчах: в первом полуфинале сыграют столичный ЦСКА и питерский «Зенит», во втором подмосковные «Химки» ждали победителя казанско-нижегородской серии. А вот волжане продолжали рвать свои и соперника жилы.

И никто не знал, когда серия закончится – сегодня или 2 июня. Пока казанцы и нижегородцы побеждали строго по очереди, счет в серии был 2 – 1 в пользу казанцев. Общим было одно: «НН» неизменно превосходил УНИКС в организации нападения. Вот и в третьей игре счет результативных передач был 18 – 10. Нижегородцы больше забивали из-за дуги (соотношение трехочковых попаданий было 14 – 8) и аккуратнее исполняли штрафные, реализовав 20 из 23, тогда как УНИКС – лишь 27 из 35. Но по всем остальным показателям казанцы были лучше.

Защитник «НН» Иван Стребков перед сегодняшней встречей назвал УНИКС фаворитом пары. «Мы снова проиграли УНИКСу дома на последних секундах после подбора соперника. Очень обидно, но мы не собираемся ехать в Казань с опущенными головами. Не считаю, что мы сыграли хуже, чем в предыдущем матче, хотя, возможно, не сыграли и лучше. Обе команды прекрасно изучили друг друга, поэтому на первое место сейчас выходят физическая и психологическая готовность. Мы бились, просто сегодня не повезло. В Казани постараемся бороться с той же энергией, что и дома. Шансы есть, почему бы не попытаться зацепить игру? А если получится, то у УНИКСа будет больше поводов для волнения. В нашей паре они фавориты, соответственно, играть им придется под давлением», – привела его слова пресс-служба нижегородского клуба.

В ожидании очередного поволжского сражения с непредсказуемым концом главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис вновь сказал на клубном сайте о тяжелой игре и усталости: «Нам предстоит тяжелая игра, как впрочем, любая против Нижнего. Мы очень устали, поэтому нам нужно справляться не только с командой соперников. Могу только сказать, что нам нужно играть с большей энергией и отдачей, чтобы победить».

Усталость усталостью, а игру сегодня хозяева начали в следующм составе: Мелвин Эджим, Кино Колом, Григорий Шуховцов, Трентон Локетт и Евгений Колесников. Что до гостей, то у них до матча наряду со всеми разминался белорусский форвард Владимир Веремеенко, пропустивший второй и третий матчи из-за травмы. Сегодня его заявили на игру. А началась игра с дуэли Колома и Петра Губанова, 6:8 – только они поначалу набирали очки в матче, пока не подключился Локетт. А Губанов за три с половиной минуты и вовсе набрал 11 очков против 9 у Колома, 11:11. И лишь затем попал главный снайпер «НН» Стеван Еловац, набравший в двух матчах в Нижнем 50 очков. Вошли в игру Морис Ндур и Стефан Ласме, 11:18 на табло. Вышли на паркет Антон Понкрашов и Джамар Смит. Из стартового состава у хозяев в игре остался лишь Локетт. У гостей первая замена состоялась лишь ближе к концу четверти. УНИКС сделал рывок 7 – 0, 20:22. Наконец, на последней минуте стартового периода Понкрашов восстановил равновесие в счете, 24:24. Четверть получилась лихой.

Павел Сергеев вошел в игру в дебюте второй четверти. На «треху» Понкрашова так же ответил Иван Стребков, 27:28. Тут и Веремеенко вышел у «НН», а Владислав Трушкин в УНИКСе. В игре же начались «качели», 29:28, 34:37, 39:37, 41:41. «Горели» в огне обе скамейки, громче всех «комментировал» игру Панин, нахватавший к тому времени четыре фола. Наконец первыми прорвало казанцев: Ндур и Колом реализовали трехочковые, а потом Ндур и вовсе забил сверху, 49:41. На большой перерыв УНИКС ушел с перевесом в шесть очков, 49:43. Подбор 14 – 10, передачи 11 – 7, потери 3 – 7, трехочковые 6 – 5 – хорошие показатели для первой половины.

Первые четыре минуты третьего периода прошли под диктовку УНИКСа, 61:45, рывок 12 – 0. Хозяева буквально подавили сопротивление «НН», убегая раз за разом и попадая практически без промаха, 67:48 в середине четверти. Дошло дело и до «плюс 20» м 70:50. И главное, было хорошо видно, что хозяева свежее. Так и наиграли за десять минут в четверти 26 – 13. Возможно, это был ключевой момент встречи.

Да, в какой-то момент у гостей полетели трехочковые, 86:70, еще и Эджим закончил игру с пятью фолами, 89:73 после десятого попадания нижегородцев из-за дуги, Но в целом игровое превосходство УНИКСа уже не вызывало сомнений. «Финал четырех» был все ближе. Еловац раззабивался, счет стал 91:80 за три минуты и 20 секунд до конца. «НН» не хотел заканчивать сезон. Хозяева позволили гостям сократить разрыв в счете до восьми очков, 94:86, а играть оставалось еще две минуты восемь секунд. Еще не все было ясно в этой встрече, снова концовка получилась нервной.

Но УНИКС подтвердил свое превосходство и сыграет с «Химками» в первом матче «Финала четырех». Это произойдет 8 июня.

УНИКС (Казань) – «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – 101:86 (24:24, 25:19, 26:13, 26:30).

Самые результативные: УНИКС – Колом (16+11 передач), Ндур (24+9 подборов), Ласме (18); «НН» – Губанов (20), Панин (10), Еловац (27+9 подборов), Стребков (11).