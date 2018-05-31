Михалков рассказал, как заработал 529 млн рублей в прошлом году

Режиссер подчеркнул, что «можно не красть у государства и при этом быть обеспеченным гражданином своей страны».

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Режиссер Никита Михалков объяснил доход в 529 млн рублей, полученный за 2017 год, личной востребованностью и сборами в прокате картин студии «ТРИТЭ Никиты Михалкова», передает ТАСС.

30 мая на сайте мэрии Москвы были обнародованы сведения о доходах руководителей госучреждений, подведомственных Департаменту культуры столицы. Декларация Михалкова насчитывает 56 страниц. В его собственности значатся 86 земельных участков, шесть жилых домов, дача и шесть апартаментов. Он также является владельцем автомобиля «Лада», вертолета и трактора.

Михалков, говоря о своих доходах, отметил, что работает с 12 лет. Сейчас его мастер-классы стоят от 20 до 35 тыс. долларов. Также председатель Союза кинематографистов подчеркнул, что является наследником Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы.

Говоря о кинематографии, Михалков упомянул, что снялся в 50 фильмах и снял 15 кинолент в качестве режиссера. Три последних картины его студии собрали в российском прокате более 5 млрд рублей, а фильм «Движение вверх» до сих пор находится на вершинах рейтинга.

Михалков отметил, что исправно платит все налоги и не переписывает имущество на родственников. Деньги он вкладывает в выгодные инвестиции, а также в свой благотворительный фонд «12».

Мэтр подчеркнул, что «можно не красть у государства и при этом быть обеспеченным гражданином своей страны».