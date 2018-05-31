Определилась вторая шестерка победителей отборочного этапа «Боев по правилам TNA-2018»

На ринг «Татнефть-арены» с намерением пройти в четвертьфинал вышли 12 бойцов из восьми стран мира.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в Казани прошел второй этап одной восьмой финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA на Кубок Tatneft» сезона 2018 года.

Согласно анонсированному файт-карду, в боях приняли участие файтеры из Албании, Дании, Нидерландов, России, Румынии, Узбекистана, Чехии и Швейцарии. Накануне этапа все заявленные бойцы без проблем прошли процедуру взвешивания.

В первом бою легкого веса начинающий свою профессиональную карьеру Александр Сворцов провел три ровных раунда против Тадеуша Ружечки, но дополнительная трехминутка склонила судейские весы в пользу чеха. Ружечка вышел в следующий этап чемпионата.

Бои весовой категории до 80 кг открыло противостояние Матея Козубовского (Чехия) и Малдина Хамзая (Албания). Методично накидывая прямые удары в голову Хамзая, Матей довел поединок до дополнительного четвертого раунда, а затем и выиграл его в соответствии с решением судей. Матей Козубовский – в четвертьфинале «Боев по правилам TNA».

Тяжелый дивизион стартовал с боя Фабио Кастелло Кваси из Нидерландов против россиянина Максима Сазонцева. Во втором раунде Фабио Кастелло, завершив атакующую серию левым джебом, послал Максима в нокдаун. Затем, развивая успех, голландец еще дважды отправил россиянина в нокдаун. Судьи зафиксировали технический нокаут и победу Фабио Кастелло Кваси в этом поединке.

Во втором поединке в легком весе на ринг вышел Муслимбек Омонов (Узбекистан) против Ассуйка Юсефа (Дания). Очень опытный Юсеф уже в конце первого отрезка времени посадил Муслимбека на колено, и рефери открыл счет, фиксируя нокдаун у узбекского бойца. Последующие два раунда ничего не изменили в рисунке и ходе поединка. Ассуйк Юсеф, выиграв этот бой, занял свое место в одной четвертой финала.

Следующий бой в средней весовой категории стал, пожалуй, самой ожидаемой схваткой этого вечера. Через канаты перешагнул прошлогодний чемпион «Боев по правилам TNA» Шер Мамазалунов. Его боевым оппонентом выступил панчер из Швейцарии Даниэль Стефановский. Два нокдауна в первом раунде в исполнении действующего чемпиона турнира Шера Мамазалунова сразу сняли вопрос о победителе поединка. Не дав ни единого шанса Стефановскому переломить ход боя, Шер доработал до конца третьего раунда и выиграл противостояние, обеспечив себе участие в следующем этапе чемпионата.

Завершающим боем этапа стала схватка Кристиана Ристи (Румыния) и Игоря Дармешкина (Россия). Тяжелый, вязкий поединок закончился по окончанию дополнительного времени победой россиянина.

По итогам результатов второго этапа одной восьмой финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA на Кубок Tatneft» в одну четвертую турнира выходят Тадеаш Ружечка (Чехия), Матей Козубовский (Чехия), Фабио Кастелло Кваси (Нидерланды), Ассуйк Юсеф (Дания), Шер Мамазалунов (Узбекистан) и Игорь Дармешкин (Россия).