С начала внедрения системы «Меркурий» в республике выдано более 11 млн электронных ветсертификатов.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Ежедневно в Татарстане оформляется до 50 тыс. электронных ветеринарных сертификатов. К концу года этот показатель достигнет 200 тыс. документов в день. Об этом на совещании во Дворце земледельцев сообщил начальник ГУВ Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов.

Докладчик напомнил, что 1 июля вступают в законную силу изменения, согласно которым расширится перечень продукции, подлежащей ветеринарной сертификации и сопровождению электронными ветеринарными документами.

«Электронная система выдачи ветеринарных сертификатов предназначена не только для оформления электронных ветеринарных сертификатов, но и для прослеживания пути перемещения поднадзорных грузов. А также потенциального исключения фальсификации продукции и контрабанды, отслеживания всего цикла от сырья до готового продукта на полке магазина», – подчеркнул он.

Хисамутдинов отметил, что оформление и выдача электронных сертификатов проводится во всех учреждениях, подведомственных управлению ветеринарии, и составляет 98 процентов от общего объема выданных.

«Всего с начала внедрения “Меркурия” в Татарстане выдано более 11 млн электронных ветеринарных сертификатов. Для их выдачи в государственных ветеринарных объединениях республики оборудовано 400 рабочих мест. В информационной системе “Меркурий” зарегистрирован 831 специалист государственной ветеринарной службы», – проинформировал докладчик.

В республике имеется около 72 тыс. объектов, на которых осуществляется производство и оборот подконтрольной продукции. Из них более 55 тыс. составляют личные подсобные хозяйства, констатировал главный государственный ветеринарный инспектор РТ.