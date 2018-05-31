Малайзия сняла с России обвинения в крушении Boeing на Украине

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Россию нельзя считать виновной в крушении пассажирского Boeing на Украине в 2014 году, заявил глава Минтранса Малайзии Энтони Лок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ChannelNews Asia.
«Нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы. Нельзя просто взять и показать пальцем на Россию», — сказал Лок.
Дальнейшее расследование будет вестись сугубо на основе убедительных доказательств, а также с учетом дипломатических отношений между Малайзией и Россией.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Лукашевич заявил о поспешных выводах по крушению Boeing на Украине.
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