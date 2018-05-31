Фарид Мухаметшин поздравил коллектив школы № 1 Альметьевска со 100-летием учреждения

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Фото: almet-rt.ru
(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил коллектив альметьевской школы № 1 имени Мирзы Тагирова со 100-летием учебного заведения. В образовательном учреждении учится более 650 детей, работает около 50 педагогов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Фарид Мухаметшин пообщался с педагогами, выпускниками разных лет, а также посетил школьный музей. Он заметил, что по истории этой школы можно изучать летопись Татарстана, несмотря на то что, она на два года старше самой республики.
По словам главы парламента, образовательное учреждение, которое было создано на базе медресе, сыграло важнейшую роль в развитии Альметьевского края. «Мы гордимся этой школой, она стала точкой опоры в воспитании подрастающего поколения не только района, города, но и республики. Судьба многих семей района связана именно с ней», – сказал он.
Председатель Госсовета подчеркнул, что эта школа ему близка тем, что в ней в своем время получали образование его близкие, в том числе отец – Хайрулла Динкаевич Мухаметшин, а также мать супруги Луизы Акрамовны.
«Хотел бы особо отметить, что в этой школе из поколения в поколение передается национальное богатство нашего народа. Ее даже можно назвать колыбелью национального образования, потому что здесь присутствует национальный дух», – заявил Фарид Мухаметшин.
Он вручил педагогам-ветеранам школы благодарственные письма Председателя Госсовета РТ. Кроме того, передал благодарность Президента Татарстана Рустама Минниханова педагогическому коллективу. В тексте благодарности говорится, что школа, созданная в 1918 году, по праву считается одним из лучших образовательных учреждений Альметьевского края.
Глава Альметьевска Айрат Хайруллин высказал пожелание, чтобы школа не останавливалась в своем развитии.
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