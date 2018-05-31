«Том Сойер Фест» соберет миллион на реставрацию фасада «Дома Беркутова» в Казани

В сезоне 2018 года активисты планируют отремонтировать фасады шести домов в двух основных частях исторического центра Казани.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 2 июня в Казани одновременно с 25 городами России стартует фестиваль «Том Сойер Фест». В сезоне 2018 года активисты и волонтеры движения под руководством опытных реставраторов отремонтируют шесть ценных объектов городской застройки, пять из которых не являются памятниками культуры. До этого года «Том Сойер Фест» не брал в работу дома, относящиеся к памятникам культуры. Первым исключением стала одноэтажная жилая деревянная жилая постройка конца 19 века, расположенная на пересечении улиц Карима и Тукая – «Дом Беркутова», который вошел в список участников фестиваля в этом году.

«Дом Беркутова» – памятник муниципального значения. На восстановление декора на его фасаде требуется по разным подсчетам около 1 млн 300 тысяч рублей. Бессменный координатор «Том Сойер Феста» в Казани – Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) объявило отдельный сбор средств на реставрацию внешнего облика дома и призывает предпринимателей и всех неравнодушных внести посильный вклад в дело сохранения исторической постройки.

«Первый раз за наши три сезона мы занимаемся объектом культурного наследия. Мы долго думали, но решили все-таки более подробно в него погрузиться и попробовать вернуть ему былой великолепный резной декор по фасаду – аттик называется. Это такой образец татарского модерна в татарской слободе на улице Фатыха Карима – бывшая Поперечно-Тукаевская. Он в хорошем состоянии, там живут очень дружелюбные люди: они сохранили все внутренние интерьеры, печи с изразцами, латунные ручки на дверях. То есть там интерьер исторического дома в потрясающей сохранности. Но фасад за прошедшие лет 50 сильно пострадал. Сейчас он выглядит как такой обычный самый дом с наличниками», – рассказала помощник Президента РТ Олеся Балтусова сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Дома, выбранные для третьего по счету сезона «Том Сойер Феста», расположены в двух основных частях исторического центра Казани. Три дома, которым обновят фасады, – № 14 по ул. Волкова, № 12 по ул. Достоевского и № 4 по ул. Калинина. Еще три дома – в Старо-Татарской слободе, № 11 по ул. Карима, № 14 по ул. Садыковой, № 33 по ул. Тукая.

Все ремонтные работы производятся силами активистов, неравнодушных горожан. В фестивале могут принять участие все жители города независимо от уровня подготовки и возраста. В этом году работы идут параллельно на трех домах, поэтому организаторы просят откликнуться всех неравнодушных жителей Казани. Связаться с оргкомандой проекта можно в социальных сетях. Экспертную помощь в работах на объектах оказывают кафедра реставрации и реконструкции КГАСУ, Союз реставраторов Татарстана, а также специалисты коммерческих организаций-партнеров фестиваля.

2 июня во дворе дома № 14 по улице Волкова состоится торжественное открытие фестиваля. Там же и стартуют работы.

Движение в защиту исторической среды «Том Сойер Фест» увлекло многие города в России, в этом году ремонтные работы будут идти в исторических домах 25 городов. Фестиваль впервые провели в Самаре в 2015 году. В Казани мероприятие стартовало в 2016 году. Тогда активисты отремонтировали три деревянных дома в центре города, приняли участие 125 волонтеров. В 2017 году число участников превысило 150 человек, было обновлено 4 дома.