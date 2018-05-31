В Центре будут размещаться граждане, которые по приговору суда подлежат депортации из Российской Федерации.

(Набережные Челны, 31 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах открылся Центр временного содержания иностранных граждан МВД по РТ. В нем будут размещаться граждане, которые по приговору суда подлежат депортации из Российской Федерации.

На церемонии открытия Центра присутствовали начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев, руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров, министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

От гостей руководство Центра сразу же получило подарок — ключи от автомобилей «Лада» и УАЗ. Также в торжественной обстановке мэру города Наилю Магдееву был вручен нагрудной знак «За содействие МВД России».

«Любой руководитель города должен оказывать содействие федеральным органам власти, — отметил Наиль Магдеев. — Задачи, которые перед муниципалитетом ставились, с честью выполнены. Это единственный в стране Центр, полностью соответствующий современным международным стандартам. Построен он на средства республиканского бюджета в рекордные сроки с учетом проведения Чемпионата мира по футболу. Нормативный срок — 18 месяцев, мы построили за шесть».

На строительство Центра выделялось 424,7 млн рублей. Центр способен вместить 270 иностранцев. В помещениях установлено видеонаблюдение, которое ведется из дежурной части учреждения.

Здание состоит из двух блоков: административного здания с переходом и жилого корпуса. В медицинском отсеке имеется изолятор для инфекционных больных, в коридорах которого установлены ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы. Палаты для размещения иностранцев различаются по размерам: здесь есть от двухместных до пятиместных. Есть комнаты для размещения людей с детьми и граждан с ограниченными физическими возможностями.

Жилой блок разделен на женский и мужской. В каждом из них имеются комнаты для свиданий, телефонных переговоров, молельная, для детей предусмотрен учебный кабинет. Иностранные граждане, находящиеся в центре, будут получать трехразовое питание.