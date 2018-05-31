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Татар-информ

31 мая 2018, 19:28

Культура

Академический ансамбль песни и пляски ВНГ России дал концерт в Казани

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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан


Прославленный коллектив отметил 45-летний юбилей выступлением в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Концерт Академического ансамбля песни и пляски Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ прошел в Казани 30 мая под управлением Народного артиста России Виктора Елисеева. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» в сообщили пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Концерт на сцене Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева прошел в честь 45-летия коллектива. Артисты порадовали слушателей исполнением творческого русских народных песен и популярных хитов различных времен: «Полюшко-поле», «Песенка фронтового шофера», «Журавли», «Коробейники», «Выйду ночью в поле с конем», «Арго» и другие. Эффектно смотрелись танцевальные композиции «Возвращение с победой», «Русская ярмарка» и не только. 

От имени Правительства Татарстана к юбилярам обратился руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. Он поблагодарил артистов за многолетнюю творческую деятельность, которая прославляет Россию, а также людей в погонах, стоящих на страже спокойствия и безопасности граждан. 

Из рук Асгата Сафарова коллектив ансамбля получил благодарственное письмо Президента Татарстана Рустама Минниханова за многолетнюю творческую деятельность, вклад в развитие музыкального искусства и военно-патриотическое воспитание граждан.

Художественный руководитель ансамбля и главный дирижер народный артист России Виктор Елисеев от лица всего коллектива поблагодарил татарстанцев за радушный прием, отметив, что эти благодарности, станут частью славной истории ансамбля.

 

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