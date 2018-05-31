Генпродюсер «Созвездия-Йолдызлык» принес извинения ректору ГИТИС за ложную информацию

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов принес официальные извинения ректору Российского института театрального искусства ГИТИС Григорию Заславскому за ложную информацию о порядке поступления татарстанских абитуриентов в престижный вуз, которую Туманов озвучил несколькими днями ранее в беседе со СМИ.
«Позвольте принести Вам и коллективу Вашего института искренние извинения за некорректность информации о порядке поступления участников фестивального движения "Созвездие-Йолдызлык" на кафедру эстрадного искусства. В действительности абитуриенты из Республики Татарстан проходят все установленные законодательством процедуры при поступлении, информация о предварительном прослушивании абитуриентов в Казани не соответствует действительности», – подчеркнул в письме Дмитрий Туманов.
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