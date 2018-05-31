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Татар-информ

31 мая 2018, 18:54

Экономика и финансы

Исполком Челнов о конфликте на автовокзале: Предприниматель выбрал путь шантажа — это его право

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Фото: Эльвира Мухаметдинова


Ранее в письме к главе города Наилю Магдееву руководитель ООО «Даль-Кама» Ильшат Фазлеев обвинил в расторжении договора с РЖД исполком.

(Набережные Челны, 31 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) В Набережных Челнах работница ООО «Даль-Кама» объявила голодовку из-за того, что РЖД расторг договор с ее компанией, занимающейся междугородними перевозками и до последнего времени работавшей на автовокзале.

Ранее в открытом письме к главе города Наилю Магдееву руководитель ООО «Даль-Кама» Ильшат Фазлеев обвинил в случившемся исполком города, который, по утверждению предпринимателя, вмешался в конфликт двух транспортных компаний и встал на сторону конкурента ООО.

Фазлеев написал, что неоднократно обращался к руководству города по поводу конфликта между ООО «Трансфер групп» и ООО «Даль-Кама». Обе компании занимаются организацией пассажирских перевозок. ООО «Даль-Кама» занимает площади на железнодорожном вокзале с 2015 года, а «Трансфер групп» — с 2017-го. По словам автора письма, «Трансфер групп» сразу начал вытеснять конкурента с территории вокзала.

Оказывал давление и посредством подключения к спору представителей исполкома. В частности, Руслан Ибрагимов, по словам коммерсанта, приходил в компанию с незаконными проверками, результаты которых документально не оформлялись. Фазлеев считает, что именно по настоянию исполкома города РЖД расторг с «Кама-Даль» договор. Он просит остановить наезд на его бизнес, в противном случае грозится объявить голодовку. Как было сказано выше, угрозу начала воплощать в жизнь сегодня его «правая рука».

Сегодня исполком прокомментировал ситуацию с ООО «Даль-Кама», заявив, что насильно кормить никого не будет. «Они выбрали путь шантажа — это их право», — сказал журналистам начальник отдела транспорта и связи Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Руслан Ибрагимов.

Ибрагимов отверг обвинения Фазлеева в том, что исполком проводил проверки деятельности «Даль-Кама». Чиновник заявил, что по факту многочисленных обращений в социальных сетях в адрес властей исполком лишь выходил с письмами в Управление государственного автодорожного надзора (УГАДН) о пресечении работы нелегальных перевозчиков. УГАДН регулярно устраивает проверки перевозчикам. И все выявленные факты по нелегальным перевозкам, срывам графика отправки автобусов, замены транспорта и другим нарушениям направляет в РЖД, а также в Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Компания РЖД является хозяйствующим субъектом и самостоятельно принимает решения о сотрудничестве с тем или иным предприятием. В хозяйственную деятельность РЖД исполком Челнов не вмешивается, таких полномочий у него нет», — заявил Ибрагимов.

Впрочем существует еще реестр межмуниципальных маршрутов, согласно которому отправление осуществляется с пункта отправки, указанного в реестре. В Набережных Челнах пункт официальный отправки — железнодорожный вокзал.

«Сейчас проводится проверка законности установки других пунктов отправки с территории вокзала. И только после нее будет приниматься решение. Все действия будут осуществляться в рамках закона», — отметил Руслан Ибрагимов.

По поводу же голодовки сотрудницы предприятия, изгнанного с вокзала, Ибрагимов сказал так: «Реагировать на аукцию протеста не собираемся. Это право каждого человека: если хочет, то может голодать. Насильно никого кормить не будем. Что мы можем сделать, если человек решил встать на путь шантажа? Хочешь  — шантажируй, хочешь договаривайся. У каждого своя культура общения».

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