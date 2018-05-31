Из Казани откроются дополнительные авиарейсы в города ЧМ-2018

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В период проведения чемпионата мира по футболу «Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы по России. Из Казани откроются авиарейсы в Екатеринбург, Калининград, Волгоград, Сочи и в обратном направлении. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Можно будет также вылететь из Волгограда в Нижний Новгород и обратно. Всего открыто десять дополнительных рейсов.
«Данные меры направлены на повышение доступности воздушного сообщения между городами России, где будут проходить футбольные соревнования», – говорится в сообщении компании.
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