Tele2 обеспечит скоростным мобильным интернетом 917 поселков и деревень Приволжья

В 2018 году Tele2 взяла курс на покрытие интернетом малых населенных пунктов.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Tele2 продолжает развитие сети в регионах Приволжья. До конца лета компания обеспечит быстрым мобильным интернетом жителей еще 917 поселков и деревень и увеличит емкость сети в ряде крупных населенных пунктов с высоким уровнем потребления интернет-трафика.

В 2018 году Tele2 взяла курс на покрытие интернетом малых населенных пунктов — работы по развитию сети в Приволжье ведутся с первого квартала. До конца лета текущего года оператор увеличит количество базовых станций 3G/4G в регионах на 30 процентов и предоставит доступ к услуге скоростного мобильного интернета жителям еще 917 поселков и деревень Приволжья. Кроме того, компания увеличит емкостное покрытие в областных столицах и наиболее трафиковых районах макрорегиона.

Масштабное строительство ведется в Нижегородской области — здесь доступ к скоростному мобильному интернету получат жители более 400 поселков и деревень. В 23 населенных пунктах Удмуртии оператор обеспечит качественную связь сразу трех поколений, жители еще 56 поселений республики получат доступ к высокоскоростному интернету 4G. В 37 районах Татарстана ведутся работы по увеличению 3G-покрытия, после чего компания сфокусируется на развитии LTE-сети и увеличит количество базовых станций этого стандарта еще на 40 процентов.

В Кировской и Ульяновской областях в результате расширения 3G-сети количество базовых станций третьего поколения к концу первого полугодия увеличится на 15 процентов и 23 процента соответственно. В Чувашии скоростной мобильный интернет появится еще в 94 населенных пунктах. В Марий Эл оператор продолжает развитие сети четвертого поколения — технология охватит 26 городов, районных центров и небольших населенных пунктов республики.

Сегодня в зоне уверенного сигнала Tele2 проживает 96 процентов населения регионов Приволжья. Скоростной мобильный интернет доступен 87 процентам жителей. Активное развитие сети способствовало значительному увеличению потребления мобильного интернета и росту пользовательской активности абонентов Приволжья. Интернет-трафик в 3G/4G-cети оператора с начала 2018 года вырос еще на 20 процентов.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«С начала года Tele2 активно инвестировала в развитие сети скоростного мобильного интернета на территории макрорегиона, обеспечив 3G/4G-связью еще несколько сотен населенных пунктов Приволжья. Кроме того, мы запустили сеть четвертого поколения в Республике Марий Эл и продолжаем увеличивать количество базовых станций LTE в остальных регионах, где технология была запущена ранее. В результате развития инфраструктуры общий интернет-трафик в Приволжье за 4 месяца вырос еще на 20 процентов. Востребованность скоростного интернета за пределами крупных городов и райцентров продолжает расти, и мы активно развиваем сети, чтобы обеспечить комфортное мобильное общение жителям малых населенных пунктов в Приволжье».