Бурганов об эмоциях от победы Казани в заявке на Универсиаду-2013: Это было безумие

По словам министра образования и науки РТ, наследие Универсиады нашло себя в дальнейших крупных турнирах Казани.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Заместитель Премьер-министра РТ, министр образования Татарстана Рафис Бурганов вспомнил эмоции от победы Казани в заявочной кампании на проведение Универсиады-2013.

О том, что именно столица Татарстана примет Студенческие игры в 2013-м, было объявлено 31 мая 2008 года. Бурганов тогда занимал пост первого заместителя главы, руководителя исколкома Казани.

«Я видел потом эти кадры. То, что с нами происходило, нельзя было назвать неописуемой радостью – в русском языке это называется безумие. То, что мы там вытворяли – скакали, обнимались, прыгали… Это было воплощением нашей надежды на то, что в Казани будет многое сделано. Каждый из нас мог бы сутками говорить на эту тему, потому что в эти десять лет спресованно многое – любому другому городу хватило бы на века. Одно могу сказать: наследие заявочной кампании на Универсиаду потом нашло себя и в заявке на чемпионат мира по водным видам спорта, и в заявке на чемпионат мира по футболу», – заявил Бурганов.

