В Татарстане впервые пациент стал донором костного мозга для самого себя

Мужчине с злокачественной опухолью практически не помогала химиотерапия.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Казанские врачи впервые в Татарстане пересадили пациенту собственный костный мозг, сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы.

Мужчина с миеломной болезнью – злокачественной опухолью из плазматических клеток – некоторое время проходил химеотерапию в отделении онкогематологии РКБ. Химия практически не помогала, поэтому врачи решили сделать аутологичную пересадку костного мозга.

Чтобы провести пересадку, РКБ заключила договора с КФУ и Университетской клиникой, которые помогли клинике аппаратурой и хранением стволовых клеток.

Такая операция делается в основном при лечении хронических онкологических заболеваниях системы крови. Для начала врачи РКБ прошли специальное обучение. После чего огромная команда врачей больницы совместно с сотрудниками кафедры госпитальной терапии КГМУ приступили к пересадке.

По словам медиков, послеоперационный период пациента прошел без осложнений. Мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии, однако в целях безопасности за ним ведется динамическое наблюдение.