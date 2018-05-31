В Татарстане впервые пациент стал донором костного мозга для самого себя

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Казанские врачи впервые в Татарстане пересадили пациенту собственный костный мозг, сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы.
Мужчина с миеломной болезнью – злокачественной опухолью из плазматических клеток – некоторое время проходил химеотерапию в отделении онкогематологии РКБ. Химия практически не помогала, поэтому врачи решили сделать аутологичную пересадку костного мозга.
Чтобы провести пересадку, РКБ заключила договора с КФУ и Университетской клиникой, которые помогли клинике аппаратурой и хранением стволовых клеток.
Такая операция делается в основном при лечении хронических онкологических заболеваниях системы крови. Для начала врачи РКБ прошли специальное обучение. После чего огромная команда врачей больницы совместно с сотрудниками кафедры госпитальной терапии КГМУ приступили к пересадке.
По словам медиков, послеоперационный период пациента прошел без осложнений. Мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии, однако в целях безопасности за ним ведется динамическое наблюдение.
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