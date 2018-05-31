Участок дороги будет закрыт в связи с укладкой нового асфальта.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Казани в ночные часы перекроют улицу Салимжанова.

Закрыт для движения автотранспорта будет участок дороги от перекрестка улиц Салимжанова и Пушкина до Хади Такташ. Движение по данному участку дороги будет полностью остановлено в ночные часы:

31 мая с 21:00 до 05:00;

1 июня с 21:00 до 05:00;

2 июня участок дороги будет закрыт сразу на два дня – до пяти часов утра 4 июня.

Дорога будет перекрыта в связи с укладкой нового асфальта.