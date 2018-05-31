Резеда Галимова удостоилась звания «Заслуженная артистка России»

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Оперная певица Резеда Галимова получила звание «Заслуженная артистка России». Соответствующий указ от 30 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ о присвоении звания солистке Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая подписал Президент РФ Владимир Путин.
Обладательница лирического сопрано Резеда Галимова окончила Нижнекамское музыкальное училище имени С. Сайдашева в 1986 году. Затем более 10 лет работала преподавателем по классу фортепиано детской музыкальной школы № 3 Нижнекамска. Параллельно Галимова поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москве по специальности «вокальное искусство — академическое пение».
Резеда Галимова — Народная артистка Татарстана, лауреат международного конкурса вокалистов Grand Price в Италии и III Республиканского конкурса вокалистов имени Салиха Сайдашева.
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