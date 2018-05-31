Муфтий Татарстана навестил многодетные семьи Казани

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня в течение дня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вместе с представителями благотворительного фонда «Закят» навестил несколько многодетных и малоимущих семей Казани. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
В этих семьях воспитываются один или два ребенка с ограниченными физическими возможностями. В каждый дом Камиль хазрат принес гостинцы – пакеты с продуктовыми наборами.
Так, глава ДУМ РТ побывал в доме у Розалии Гариповой. Она одна воспитывает четверых детей. Один из них – 11-летний Муса – инвалид с рождения и полностью обездвижен. Камиль хазрат совершил дуа за благополучие и здоровье в этой семье, а также за избавление от физических страданий для Мусы.
Камиль Самигуллин ознакомился с бытом Гариповых и условиями проживания в квартире. Фонд «Закят» оказывает систематическую и регулярную поддержку этой семье круглый год: была оказана помощь в приобретении для Мусы ортопедического матраса и мебелировке квартиры.
В семье Загидуллиных, которую также посетил муфтий РТ, одинокая мама воспитывает четверых детей. При этом 5-летняя Амина страдает синдромом Дауна. Камиль хазрат дал указания генеральному директору фонда «Закят» Иреку хазрату Зиганшину следить за судьбой семьи Загидуллиных постоянно и оказывать поддержку по мере возможности.
Духовное управление мусульман РТ участвует в жизни окружающего общества во всей полноте и осуществляет социальное служение на протяжении многих лет. Благотворительную деятельность муфтията реализует благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ. Наиболее важной инициативой фонда является специальная программа по оказанию материальной помощи тяжелобольным детям. В 2017 году благодаря фонду, помощь была оказана 57 тяжелобольным детям, в этом году за текущие пять месяцев лечение оплачено 20 юным подопечным.
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