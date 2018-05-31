Лицейский робот-сумоист КФУ стал призером на фестивале в технопарке «Идея»

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Учащийся 7-го класса Лицея им. Лобачевского КФУ Илья Павлов занял второе место на VIII Республиканском робототехническом фестивале, который состоялся в казанском технопарке «Идея», сообщает пресс-служба КФУ.
Участниками соревнований стали 47 юных изобретателей из разных городов и районов Татарстана.
Участники робототехнического фестиваля состязались в четырех категориях: «Гонки по линии» (робот, следуя черной линии, должен наиболее быстро добраться от старта до финиша), «Сумо» (участникам необходимо подготовить автономного робота, способного эффективно выталкивать робота-противника за пределы черной линии ринга); «Кегельринг» (робот, не выходя за пределы круга, очерчивающего ринг, должен вытолкнуть расположенные в нем кегли) и «Творческая категория» (оцениваются проекты, собранные на основе ЛЕГО – микрокомпьютера RCX или NXT).
Илья Павлов стал вторым в номинации «Сумо». Победителей и призеров наградили подарками, грамотами и кубками.
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