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Татар-информ

31 мая 2018, 22:44

Общество

В Татарстане на круглогодичный режим перешли 60 процентов лагерей

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В Дрожжановском районе обсудили вопросы организации детского отдыха и занятости молодежи в Заволжской зоне Татарстана.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Татарстане на круглогодичный режим работы после реконструкции и капитального ремонта перешли 60 процентов лагерей. Об этом сообщил заместитель председателя межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости, руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Кондратьев.

«Программа строительства и реконструкции лагерей была одной из первых, которую поддержал президент. Нам надо выйти на 95 процентов таких лагерей в ближайшие годы», – подчеркнул он.

В Дрожжановском районе на круглом столе обсудили вопросы организации детского отдыха и занятости молодежи в Заволжской зоне Татарстана. Мероприятие прошло в рамках проекта День «Единой России».

Уже завтра в лагерях Татарстана откроются первые смены. По данным межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, на летний детский отдых и занятость из бюджета ежегодно выделяется 1,5 миллиарда рублей. Эта программа охватывает в среднем 218 тысяч ребят со всей республики.
 

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