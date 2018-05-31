В Татарстане на круглогодичный режим перешли 60 процентов лагерей

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Татарстане на круглогодичный режим работы после реконструкции и капитального ремонта перешли 60 процентов лагерей. Об этом сообщил заместитель председателя межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости, руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Кондратьев.
«Программа строительства и реконструкции лагерей была одной из первых, которую поддержал президент. Нам надо выйти на 95 процентов таких лагерей в ближайшие годы», – подчеркнул он.
В Дрожжановском районе на круглом столе обсудили вопросы организации детского отдыха и занятости молодежи в Заволжской зоне Татарстана. Мероприятие прошло в рамках проекта День «Единой России».
Уже завтра в лагерях Татарстана откроются первые смены. По данным межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, на летний детский отдых и занятость из бюджета ежегодно выделяется 1,5 миллиарда рублей. Эта программа охватывает в среднем 218 тысяч ребят со всей республики.
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