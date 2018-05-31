Педагог КФУ стал лучшим молодым преподавателем Казани-2018

Михаил Абрамский победил с большим отрывом от конкурентов, также он был удостоен приза зрительских симпатий по результатам онлайн-голосования.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 28-летний старший преподаватель кафедры программной инженерии Высшей школы информационных технологий и информационных систем КФУ Михаил Абрамский стал победителем конкурса «Лучший молодой преподаватель Казани-2018» в категории «Преподаватель высшего образования», сообщает пресс-служба университета.

Абрамский победил с большим отрывом от конкурентов, также он был удостоен приза зрительских симпатий по результатам онлайн-голосования.



В финале участвовали девять лучших педагогов вузов и ссузов города. Каждый из них должен был рассказать о себе и своих научных достижениях в течение семи минут. Преподаватель КФУ представил самопрезентацию в формате рэп-баттла. Он рассказал, что окончил факультет ВМК Казанского университета в 2010 году, и с тех пор началась его педагогическая деятельность. Также финалисты представили свои творческие способности. Абрамский исполнил композицию Максима Дунаевского «Ветер перемен», подыгрывая себе на синтезаторе, и признался, что жить не может без музыки.

По мнению победителя, педагог должен быть гибким, одновременно опытным и молодым, он должен служить примером. Также Абрамский считает, что современный преподаватель должен быть сценаристом, режиссером учебного процесса, тренером и наставником, опытным коллегой, который готов к постоянному развитию.