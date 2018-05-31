«Дикую мяту» увидят жители всей страны

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Tele2 стала официальным партнером музыкального фестиваля «Дикая мята — 2018». Компания проведет онлайн-трансляцию выступлений хедлайнеров мероприятия. Клиенты Tele2 получат скидку на билеты и дополнительные привилегии на площадке.
«Дикая мята — 2018» пройдет с 9 по 11 июня в Тульской области неподалеку от деревни Бунырево. Более 50 тысяч любителей качественной музыки увидят выступления 70 популярных исполнителей под открытым небом. В числе артистов — Mgzavrebi, BrainStorm, The Hatters, Milky Chance, «Браво», «Кирпичи», Lucille Crew, MUJUICE, Animal ДжаZ и другие.
Tele2 организует онлайн-трансляцию первого дня фестиваля: зрители смогут полностью погрузиться в атмосферу события и ощутить себя на одной сцене с артистами. В перерывах между выступлениями музыкантов оператор покажет онлайн-интервью с исполнителями. Посмотреть трансляцию можно будет на смартфоне, планшете или компьютере.
Своим клиентам Tele2 предоставит специальные условия для посещения «Дикой мяты — 2018». На фестивале будет работать специальная двухэтажная площадка оператора. На первом этаже посетители найдут все необходимое для комфортного отдыха, а в фотозоне можно сделать оригинальные снимки.
Клиенты Tele2 получат уникальную возможность посетить автограф-сессии и интервью хедлайнеров фестиваля. Встречи с артистами пройдут 9, 10 и 11 июня на втором этаже площадки Tele2. Регистрация участников откроется в первый день фестиваля на сайте mintmusic.tele2.ru.
Кроме того, абонентам Tele2 доступна скидка на входные билеты, которые продаются на сайте проекта. Столичные гости могут также воспользоваться бесплатным трансфером: 9 июня с 10:00 до 19:00 от метро «Бульвар Дмитрия Донского» на мероприятие, 11 июня с 15:00 до 21:00 — с фестиваля в Москву.
Подробнее на mintmusic.tele2.ru.
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