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Татар-информ

31 мая 2018, 18:16

Политика

Украинские силовики обстреляли колонну автомобилей ОБСЕ и МЧС ДНР

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В ходе обстрела никто не пострадал.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу автомобили Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости. 

Обстрел произошел утром 31 мая около принадлежащей ДНР фильтровальной станции, которая снабжает водой мирное население по обе стороны.

Ранее со стороны ДНР было сделано заявление, что силовики Украины за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию народной республики.

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