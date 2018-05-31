Роуминг, гудбай: Абоненты перестали бояться пользоваться интернетом в зарубежных странах

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В период майских праздников 2018 года абоненты «МегаФона» пользовались интернетом за рубежом больше, чем годом ранее. Трафик вырос в 4,5 раза. При этом число путешествующих клиентов осталось примерно на уровне прошлогодних показателей, тогда как количество приезжающих в Россию и регистрирующихся в сети «МегаФона» увеличилось на 3 процента.
Чаще всего абоненты «МегаФона» пользуются в поездках за рубеж социальными сетями «ВКонтакте», Instagram и Facebook, мессенджерами WhatsApp, Viber и Facebook Messеnger, а также сервисами навигации, такси и афишными сайтами.
Исходящий голосовой трафик в период майских праздников текущего года также показал рост. Он составил 31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
По данным опроса Telecom Daily, проведенного в мае в аэропортах «Внуково», «Пулково» и «Шереметьево», больше всего международным голосовым роумингом сейчас пользуются именно абоненты «МегаФона» (80,1 процента).
В ТОП-10 стран, которые посещали абоненты «МегаФона» на майских праздниках, вошли: Турция, Беларусь, Финляндия, Казахстан, Украина, Грузия, Италия, Абхазия, Испания и Эстония. Причем в 2018 году Абхазия поднялась с 12 на 8 место, а Германия, наоборот, опустилась с 7 на 12. Остальные страны менялись местами в пределах одного пункта.
В десятку стран, откуда больше всего было гостей, посетивших Россию, попали: Казахстан, Украина, Узбекистан, Китай, Беларусь, Швеция, Эстония, Голландия, Германия и США. Тут Германия поднялась на 9 место с 11, число немецких туристов выросло примерно на треть по сравнению с прошлым годом. В целом количество путешественников из ТОП-10 стран выросло на 2 процента.
«В преддверии майских праздников 2018 года „МегаФон“ запустил опцию „Роуминг, гудбай“, которая позволяет абонентам оператора пользоваться за границей интернетом, звонками и SMS по стоимости и условиям домашнего тарифа всего за 299 рублей в день. Теперь у наших клиентов нет необходимости ограничивать себя в использовании привычных сервисов в поездках за рубеж, что отражается на росте голосового и интернет трафика. Это говорит о переломе в мышлении клиента: он перестал бояться роуминга», — прокомментировал Александр Фетисов, директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон».
Видеоинфографика релиза — https://youtu.be/p97WJYdrXmM
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