Болл-герлз ЧМ-2018 откроют Дом детского творчества в Агрызе

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 1 июня в Агрызском районе состоится открытие первого Дома детского творчества «Радуга талантов», сообщает АО «Татмедиа».
Программу откроют болл-герлз Чемпионата мира-2018 из футбольной команды «Кадеты», которые являются воспитанницами Дома творчества. Они подарят гостям футбольные мячи со своими автографами. Затем для гостей состоится концерт и экскурсия по Дому творчества. В мероприятии планируют принять участие представители Министерства образования и науки РТ.
Дом творчества начали строить в мае прошлого года. Его площадь составила 1 565 кв. м. Строительство обошлось в 56,8 млн рублей.
Здание рассчитано на 500 детей. Ребята смогут выбрать занятие по душе по пяти направлениям. Среди направлений – художественно-эстетическое, арт-студия, вокал, хореография, театральная студия; детское движение (основы лидерства, ЮНАРМИЯ), подготовка к школе, спорт, туризм и техническое направление и другие.
Первый Дом творчества находится на улице Чайковского, 15 и построен по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.
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