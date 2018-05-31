Болл-герлз ЧМ-2018 откроют Дом детского творчества в Агрызе

Программу откроют болл-герлз Чемпионата мира-2018 из футбольной команды «Кадеты», которые являются воспитанницами Дома творчества.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 1 июня в Агрызском районе состоится открытие первого Дома детского творчества «Радуга талантов», сообщает АО «Татмедиа».



Программу откроют болл-герлз Чемпионата мира-2018 из футбольной команды «Кадеты», которые являются воспитанницами Дома творчества. Они подарят гостям футбольные мячи со своими автографами. Затем для гостей состоится концерт и экскурсия по Дому творчества. В мероприятии планируют принять участие представители Министерства образования и науки РТ.



Дом творчества начали строить в мае прошлого года. Его площадь составила 1 565 кв. м. Строительство обошлось в 56,8 млн рублей.



Здание рассчитано на 500 детей. Ребята смогут выбрать занятие по душе по пяти направлениям. Среди направлений – художественно-эстетическое, арт-студия, вокал, хореография, театральная студия; детское движение (основы лидерства, ЮНАРМИЯ), подготовка к школе, спорт, туризм и техническое направление и другие.



Первый Дом творчества находится на улице Чайковского, 15 и построен по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.