Россконтроль нашел фальсификат в 65 процентах российского сыра

Проверка сыра в магазинах выявила недобросовестных производителей.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). На российском рынке 65 процентов фальсифицированного сыра, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты проверки Союза потребителей «Росконтроль».

Росконтроль исследовал сыр в ценовом диапазоне от 270 до 450 рублей за килограмм. Высокое содержание трансжиров нашли в 38 из 59 образцов.

Проверку не прошли «Переславский сыродельный завод», СДМ, «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», FreshFoods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Данковский молочный завод» и «Каменский маслосыркомбинат».

Фальсификат обнаружили на прилавках «Магнита», «Биллы», «Виктории», «Ашана» и «Глобуса».

Минимальная цена натурального сыра, изготовленного из молока составляет 420 — 450 рублей за килограмм. Исследования показали, что чаще всего дешевый сыр оказывается сырным или сыроподобным продуктом, объяснили эксперты.