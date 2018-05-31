Голикова рассказала о самой сложной задаче в майском указе Путина

Самой сложной задачей стало снижение уровня бедности в два раза к 2024 году.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания центрального штаба Общероссийского народного фонда назвала самую сложную задачу в рамках майского указа Президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Самой сложной задачей стало снижение уровня бедности в два раза к 2024 году — по словам вице-премьера, это «сверхзадача».

Успех выполнения этой цели зависит от темпов роста экономики России, отметила Голикова.

«Поэтому весь набор мероприятий, который будет отрабатывать не только социальный блок, а который будет отрабатывать все Правительство, нацелен в первую очередь на увеличение темпов роста российской экономики с целью в первую очередь обеспечить благосостояние наших граждан», — сказала она.