Голикова рассказала о самой сложной задаче в майском указе Путина

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания центрального штаба Общероссийского народного фонда назвала самую сложную задачу в рамках майского указа Президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Самой сложной задачей стало снижение уровня бедности в два раза к 2024 году — по словам вице-премьера, это «сверхзадача».
Успех выполнения этой цели зависит от темпов роста экономики России, отметила Голикова.
«Поэтому весь набор мероприятий, который будет отрабатывать не только социальный блок, а который будет отрабатывать все Правительство, нацелен в первую очередь на увеличение темпов роста российской экономики с целью в первую очередь обеспечить благосостояние наших граждан», — сказала она.
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