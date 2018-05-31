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Татар-информ

31 мая 2018, 21:34

Спорт

Универсальный спортивный зал «Алтын» открылся в Дрожжановском районе РТ

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Фото: chuprale-online.ru


В комплексе «Алтын» созданы условия для занятий волейболом, мини-футболом, теннисом, бадминтоном, есть тренажерный зал.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В рамках республиканской программы по строительству спортивных центров и бассейнов, при поддержке партии «Единая Россия» в Дрожжановском районе открылся новый спортивный комплекс «Алтын». Открытие нового спортивного объекта прошло в рамках проекта «День «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

В комплексе созданы условия для занятий волейболом, мини-футболом, теннисом, бадминтоном, есть тренажерный зал.

Первой игрой в спортивном зале стал матч по волейболу на Кубок главы района. Заместитель секретаря Татарстанского отделения партии, заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова оставила автограф на волейбольном мяче, которым ребята открыли соревнования.

«"Единая Россия" – это партия, которая выполняет свои обещания. Для власти очень важна поддержка населения, а у нас, в Татарстане, взаимодействие с народом всегда было на хорошем уровне. В республике работает более 30 президентских программ, 13 федеральных партийных проектов. Мы слышим людей и хотим, чтобы каждый мог найти свое счастье на родной земле», – отметила на открытии объекта Римма Ратникова.

В честь открытия комплекса заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Алмаз Мингулов вручил руководству «Алтына» сертификат на покупку оборудования на сумму 100 тыс. рублей.

 

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Универсальный спортивный зал «Алтын» открылся в Дрожжановском районе РТ

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