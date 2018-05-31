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Татар-информ

31 мая 2018, 21:48

Общество

В Дании запретили надевать маски-балаклавы и никаб

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За ношение головных уборов, закрывающих лицо, в общественных местах может грозить штраф до 1550 долларов.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Власти Дании одобрили запрет на ношение головных уборов, закрывающих лицо, в общественных местах, передает РИА Новости.

Предложение Правительства поддержали 75 депутатов парламента страны, 30 человек высказались против.

Запрет касается таких головных уборов, как никаб, покрывало «бурка», а также шапки-маски «балаклавы», оставляющие открытыми лишь глаза и рот. Среди исключений — маскарадные, рабочие маски и головные уборы, которые защищают лица во время холодов. Запрет вступит в силу 1 августа этого года.

Тем, кто нарушит запрет впервые, выпишут штраф на сумму в одну тысячу датских крон (около 9750 рублей), а размер максимального штраф может быть увеличен до 10 тысяч крон (около 97500 рублей) при повторном нарушении.

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