Жители Дрожжановского района в рамках Дня «Единой России» района смогли получить консультации врачей РКБ, ДРКБ и республиканского онкодиспансера.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Дрожжановском районе РТ прошел День «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

В рамках Дня «Единой России» – проекта, который реализуется с 2004 года, – открылись девять площадок.

Жители района получили возможность прийти на прием к депутатам Госсовета РТ Шакиру Ягудину и Ринату Гайзатуллину, получить консультации врачей РКБ, ДРКБ и республиканского онкодиспансера.

В Дрожжановском районе также прошли заседания круглых столов по развитию районных домов культуры, организации детского летнего отдыха, развитию НКО и обсуждению новых общественных проектов.

«Не хотелось бы, чтобы "Единая Россия" публично проявляла себя только на выборах, а потом наступало затишье. Сейчас мы активно реализуем партийные проекты, которые являются ответом на запросы наших избирателей. Проекты направлены на развитие районов, на развитие всех сфер жизни», – отметила заместитель секретаря ТРО партии, заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова на встрече с партактивом Заволжской зоны.

«Выезжая в районы с проектом День "Единой России", мы не раз убеждались, что это очень эффективный инструмент», – подчеркнула она.