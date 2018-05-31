Скриншот документа певица опубликовала в своем Instagram`e.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин удостоил певицу Алсу звания заслуженной артистки России. Скриншот документа певица опубликовала в своем Instagram`e.



Указ от 30 мая гласит: «Присвоить почетные звания заслуженный артист Российской Федерации Абрамовой Алсу Ралифовне – артистке-вокалистке, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), города Москвы».



Алсу поделилась своими эмоциями с поклонниками: «Не передать всех эмоций! Читаю, перечитываю и даже не вериться <…> СПАСИБО! Спасибо за высокую оценку и признание. Спасибо всем моим поклонникам, моей семье и друзьям за все годы поддержки и веры», - эмоционально написала артистка (орфография и пунктуация автора соблюдены – прим. Т-и).



Подписчики артистки поздравили Алсу с заслуженной наградой.



«Умничка, мои поздравления! Давно пора», «По-другому и быть не могло. Вы умничка. Талантливая. Радуйте нас своим творчеством,еще долго...», «Вы заслужили», «Я думала, Вы уже давно!!!», «Поздравляю! Заслуженная награда!» – прокомментировали запись поклонники.