Стивен Армстронг: Обновленный Ford EcoSport адаптирован под российского покупателя

Кроссовер будет выпускаться по технологии полного цикла — со сваркой и окраской кузовов, контролем качества и тестированием готовой продукции.

(Набережные Челны, 31 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сегодня в Набережных Челнах на заводе Ford Sollers был дан старт производству обновленного автомобиля Ford EcoSport. На презентации нового продукта президент и генеральный директор подразделения компании Ford в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Стивен Армстронг заявил, что обновленный автомобиль полностью адаптирован под российского покупателя.

Кроме него, в торжестве приняли участие министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, вице-президент, курирующий совместные предприятия, альянсы и коммерческую деятельность Ford Европа, госпожа Биргит Берендт, президент и СЕО совместного предприятия Ford Sollers Адиль Ширинов.

На торжестве министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов передал собравшимся приветствие от имени Президента РТ Рустама Минниханова и Правительства Татарстана. Он также выразил уверенность, что новый продукт Ford Sollers будет пользоваться успехом, потому что его производителем является компания, которая на протяжении многих лет остается надежным партнером Татарстана. Ford Sollers создал в республике около 3 тысяч рабочих мест и уделяет большое внимание социальной поддержки трудового коллектива, сказал Каримов.

«Мы буквально накануне побывали на одном из предприятий компании Ford Sollers и убедились в том, что компания применяет в работе высочайшие стандарты в части промышленной безопасности, инновационных технологий, находящихся на острие научно-технического прогресса», — сообщил министр.

Каримов отметил и вклад компании в подготовку высококвалифицированных кадров, что особенно важно в преддверье чемпионата мира WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году. Он также выразил уверенность в том, что с такими кадрами Ford Sollers сможет внедрить и вывести на линию успеха любые из задуманных проектов.

Выступая перед собравшимися, генеральный директор подразделения компании Ford в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Стивен Армстронг заявил, что появление кроссовера в «конюшне» компании является откликом Ford на потребности российских потребителей. Доля Ford EcoSport на российском рынке сегодня составляет треть от реализуемых компанией автомобилей. Продажи модели с начала года увеличились на 36 процентов. В Европе рост потребности на аналогичные модели за последние десять лет повысился в пять раз. Стивен Армстронг подчеркнул, что обновленный автомобиль адаптирован под российского покупателя. Особо было отмечено, что двигатель автомобиля настроен на популярный среди россиян бензин АИ-92.

Вице-президент, курирующий совместные предприятия, альянсы и коммерческую деятельность, Ford Европа госпожа Биргит Берендт заявила, что совместное придприятие Форд Соллерс по внутрикорпоративным меркам считается одним из успешных компаний в Европе. СП является примером успешного сотрудничества — как и в рамках Российской Федерации, так и Республики Татарстан.

«Мы неустанно работаем над повышением эффективности производства и локализацией, чтобы делать наши продукты доступными. Я уверен, что благодаря усилиям всей компании Ford Sollers позиции Ford EcoSport значительно укрепятся в самом быстрорастущем сегменте SUV» , – сказал со сцены президент и СЕО совместного предприятия Ford Sollers Адиль Ширинов.

На предприятии рассказали, что для выпуска обновленного кроссовера были модернизированы мощности производства, где EcoSport выпускается с 2014 года.

Компактный кроссовер будет выпускаться на заводе в Набережных Челнах по технологии полного цикла, предусматривающей сварку и окраску кузовов, а также контроль качества и тестирование готовой продукции.

«Новый кроссовер приобрел „мужественную внешность“ — в стиле более крупных кроссоверов и внедорожников Ford, — отметили на презентации — У него новый интерьер с переработанной передней панелью ии более широкими и комфортными креслами».

Также производители акцентировали внимание собравшихся на обновленной гамме силовых агрегатов, включающих в себя новый глобальный двигатель Dragon объемом 1,5 л (123 л.с., расход в смешанном режиме менее 7 л), модернизированный двигатель Duratec объемом 2 л (148 л.с.), а также 6-ступенчатые автоматические коробки передач традиционной конструкции.

Впервые на российском рынке будет доступна версия с полным приводом и АКП, подчеркнули на заводе.

Новый Ford EcoSport на челнинском заводе будет производиться в пяти различных комплектациях. В топовых версиях кроссовер оснащается климат-контролем, мультимедийной системой SYNC 3 с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, семью подушками безопасности, камерой заднего вида, круиз-контролем с настраиваемым ограничителем скорости, датчиками дождя и света.

Стоимость переднеприводного кроссовера в начальной комплектации составит от 959 тысяч рублей. Цены на полноприводную версию начинаются от 1 млн 229 тысяч рублей .

Первым с конвейера челнинского завода сошел Ford EcoSport синего цвета Deep Impact Blue в максимальной комплектации с 2-литровым двигателем, 6-ступенчатой АКП и системой полного привода.

Когда машина выехала на площадку, участники презентации «искупали» новорожденную в овациях, а затем устроили возле нее фотосессию, в которой с удовольствием приняли участие не только высокие гости, но и работники завода.