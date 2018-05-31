АО «Транснефть – Прикамье» выполнило плановые ремонтные работы на пяти магистральных нефтепроводах

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам АО «Транснефть — Прикамье» возобновлена по графику в штатном режиме.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН) Альметьевск-Горький-2,-3, Набережные Челны-Альметьевск, Киенгоп-Набережные Челны, Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск (УБКУА).

В ходе плановой 72-часовой остановки магистральных нефтепроводов устранено 14 дефектов, выполнена замена 14 отборов давления, ликвидировано два ненормативных вантуза, проведен средний ремонт семи единиц запорной арматуры.

В рамках плановых работ было развернуто 29 ремонтных котлованов, привлечено около 460 человек, использовалось более 163 единиц техники. В ремонтных мероприятиях были задействованы специалисты Альметьевского, Ромашкинского, Казанского, Пермского и Удмуртского районных нефтепроводных управлений АО «Транснефть — Прикамье», в том числе техническую помощь оказали специалисты АО «Транснефть — Дружба».

Масштабные работы выполнялись с 22 по 25 мая в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Прикамье» с целью поддержания надежности функционирования магистральных нефтепроводов.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам АО «Транснефть — Прикамье» возобновлена по графику в штатном режиме.