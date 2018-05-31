Евросоюз настаивает на праве Украины защищать свои интересы

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Украина вправе защищать свои национальные интересы. Такое мнение выразила пресс-секретарь Верховного представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич, комментируя ситуацию с инценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает RT.
«Как вы знаете, Украина в очень особой ситуации, касающейся её безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на востоке страны. В этом контексте, как и все страны, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию», — передает агентство слова Косьянчич.
По ее словам, миссия ЕС не была проинформирована о готовящейся спецоперации.
Вечером 29 мая появилась информация об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в подъезде собственного дома в Киеве. Днем 30 мая стало ясно, что убийство было инсценировкой — Бабченко выступил на пресс-брифинге СБУ и просил прощения у жены и близких за то, что не сообщил им о своем участии в спецоперации.
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