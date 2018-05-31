Папа Римский выступил против разделения Русской православной церкви

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Папа Римский Франциск выступил за единство Русской православной церкви (РПЦ), сообщает РИА Новости.
«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу», — заявил понтифик на встрече с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом в Ватикане.
В России только один патриархат — ваш, и у нас не будет другого, добавил Папа Римский.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил в апреле, что страна близка к созданию автокефальной поместной церкви.
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