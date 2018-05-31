Нефтяные компании пообещали сдерживать рост цен на бензин

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Нефтяные компании пообещали вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку сдержать розничные цены на бензин, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Козака Илью Джуса.
С учетом решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль нефтяники подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо, заявил вице-премьер.
Нефтяные компании России снизили объемы продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке, что могло привести к росту цен, заявила Федеральная антимонопольная служба. Сами же производители автомобильного топлива отметили, что причиной роста цен на бензин стала непродуманная фискальная политика и рост цен на нефтепродукты за границей.
Следующая новость
Прославленный коллектив отметил 45-летний юбилей выступлением в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.
В сезоне 2018 года активисты планируют отремонтировать фасады шести домов в двух основных частях исторического центра Казани.
Ранее Дмитрий Туманов неоднозначно высказался о порядке поступления татарстанских абитуриентов в престижный вуз.
Дезориентировали предпринимателей молочного сектора компании «Данон» и «Вимм-Билль-Данн», отметил Николай Власов.
По словам министра образования и науки РТ, наследие Универсиады нашло себя в дальнейших крупных турнирах Казани.
31 маяГонки Косова: нетрезвый хоккеист «Ак Барса» прокатился за рулем такси и может стать фигурантом уголовного дела