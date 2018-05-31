Компания Дерипаски подготовит план выхода из-под санкций США

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Еn+ российского бизнесмена Олега Дерипаски планирует представить план вывода компании из-под санкций к середине лета, сообщает Reuters со ссылкой на председателя совета директоров компании Грега Баркера.
Компания обратилась в Казначейство США с просьбой продлить разрешение на торговлю акциями En+ до сентября. Согласно действующим ограничениям, торговля акциями и долгом En+ должны прекратиться 5 июня.
В вопросе снятия санкций компания намерена заручиться поддержкой Правительства Ирландии. Ирландские власти активно сотрудничают с «Русалом» в поисках способов смягчить последствия санкций, добавил представитель En+.
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