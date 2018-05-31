Галимова рекомендовала кафе в Казанском Кремле

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Фото: Яков Абрамов
(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова посоветовала обедать в кафе «Пушечный двор».
Об этом она сказала на брифинге в Доме Правительства РТ, отвечая на вопрос, в какой из двух столовых в Доме Правительства она предпочитает обедать — в столовой для высшего руководства или в столовой для остальных сотрудников.
Галимова подчеркнула, что работает в Казанском Кремле и не посещает столовые Дома Правительства.
«Я питаюсь в Казанском Кремле. "Пушечный двор"— кстати, отличная столовая для туристов. Очень много людей, приглашаю вас туда как-нибудь пообедать», — сказала официальный представитель Казанского Кремля.
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