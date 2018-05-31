Бывший тренер УНИКСа покинул «Автодор»

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Евгений Пашутин покинул свой пост из-за разногласий с президентом клуба. Об этом рассказал глава клуба на сайте команды.
В ноябре 2017 года Пашутин занял пост тренера «Автодора» после ухода итальянца Андреа Маццона через день после поражения команды в Казани. Он вывел саратовцев в плей-офф лиги ВТБ с шестого места. В четверть финале плей-офф «Автодор» проиграл питерскому «Зениту» со счетом 0:3 в серии.
После завершения серии президент «Автодора» Владимир Родионов объявил, что Пашутин покидает пост тренера. Он отметил, что результаты команды являются удовлетворительными, но тренерский подход Пашутина вызывает противоречия. «С Евгением у нас наметились концептуальные расхождения во взглядах на развитие клуба. Убежден, будущее „Автодора“ — за молодежью, которая у нас самая талантливая в стране! Не давать нашим молодым ребятам много игрового времени — преступление», — объяснил Владимир Родионов.
Ранее Евгений Пашутин несколько лет успешно работал с казанским УНИКСом.
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