Мэр Казани сравнил победу в заявке на проведение Универсиады-2013 со школьной любовью

Главным наследием казанской Универсиады Ильсур Метшин назвал молодых профессионалов.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мэр Казани Ильсур Метшин в день десятилетия победы Казани в заявочной кампании на право проведения Универсиады-2013 сравнил этот успех со школьной любовью и подчеркнул, что благодаря Студенческим играм с Казани «сошел налет провинциальности».

Право провести Универсиаду 2013 года Казань получила в 2008-м — голосование Международной федерации студенческого спорта состоялось в штаб-квартире организации в Брюсселе. «Вспоминаем то время — как школьная пора, школьная любовь. Очень теплая, родная ностальгия, все было впервые и вновь. По мере вовлечения в процесс заявки мы начинали увлекаться и жить этим проектом, сначала не совсем понимали. Хочу начать с поражения, в Турине мы проиграли (право проведения Универсиады-2011 — прим. Т-и). Я потом смотрел кадры хроники: мы с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым — прим. Т-и) сидели рядом, и когда объявили, что Универсиада пройдет в китайском Шэньжене, у нас головы как будто скосило, они упали. Но без поражения нет побед. Я думал, что мы больше никогда в жизни не будем этим заниматься, так тяжело дался нам этот удар. Но Рустам Нургалиевич позвонил Минтимеру Шариповичу (Шаймиеву — прим. Т-и), который нас поздравил и похвалил с тем, что за полгода мы смогли стать вторыми среди шести заявок», — отметил Метшин.

Главным наследием казанской Универсиады градоначальник назвал молодых профессионалов, которые с тех пор помогли организовать не одно крупное спортивное событие мирового масштаба. «Быстро время прошло, но, оглядываясь на пройденную дорогу, это было такое пионерское счастливое детство, когда мы были единым целым, все вместе. Слава богу, таковыми мы сейчас остаемся. Но десять лет пролетели очень быстро. Благо, сделано было очень многое. Когда меня спрашивают о главном итоге Универсиады... Безусловно, сильно поменялась инфраструктура и город, но так же сильно поменялись люди. Это молодые профессионалы, много специалистов в различных отраслях выросло у нас — мы наших ребят видели и на Олимпиаде в Лондоне, и на Универсиаде в Сингапуре, и на чемпионате мира по футболу в Бразилии. С нас сошел налет провинциальности, мы поняли, что мы в ряду мировых городов, что мы можем. Для нас нет тех вершин, которые мы не смогли бы взять. Клевое было время, мы прожили его ярко, много созидая», — добавил мэр Казани.