ВТБ продлевает действие пониженных ставок по ипотеке

В рамках программы «Больше метров — меньше ставка» ипотечный кредит доступен по ставке от 8,9 процента.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Банк ВТБ принял решение продлить действие сниженных ставок в рамках ипотечного кредитования. Клиенты могут оформить ипотечный кредит от 8,9 процента годовых, рефинансирование — от 8,8 процента годовых.

В рамках программы «Больше метров — меньше ставка» ипотечный кредит доступен по ставке от 8,9 процента. Предложение действует в случае приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. м (включительно). По итогам четырех месяцев 2018 года в рамках данной программы ВТБ выдал 6,6 тысяч кредитов на 25 млрд рублей. Это на 70 процентов превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

По кредиту на рефинансирование ипотеки другого банка ставка составляет 9 процентов для зарплатных клиентов Группы ВТБ и 9,3 процента — для клиентов других банков. При этом по сравнению с январем-апрелем 2017 года число рефинансированных кредитов в ВТБ выросло в 5 раз: всего совершено 8,2 тыс. сделок на сумму 16 млрд рублей.

Ипотечный кредит с целью рефинансирования ипотеки стороннего банка по ставке 8,8 процента доступен зарплатным клиентам ВТБ в рамках специальной программы «Люди дела», которой могут воспользоваться работники сфер образования или здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления.

«Изначально действие специального предложения планировалось до 31 мая 2018 года, однако благоприятная ситуация на рынке позволила нам его продлить. Во-первых, средняя ставка по ипотеке в России продолжает снижаться — в апреле она опустилась до 9,57 процента, и наше предложение — лучше рыночного. Во-вторых, в этом году мы отмечаем повышенный спрос на ипотеку: за первые четыре месяца ВТБ выдал 63,2 тыс. кредитов на 141,6 млрд рублей», — комментирует руководитель департамента ипотечного департамента ВТБ Евгений Дячкин.