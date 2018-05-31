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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Казани задержали 31-летнего наркодилера с 26 граммами «синтетики», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.
Информацию о том, что 31-летний местный житель причастен к распространению наркотиков, казанские полицейские получили в середине мая. Предполагаемый наркодилер был задержан оперативниками во дворе дома на улице Чистопольская.
Полицейские досмотрели машину подозреваемого, где обнаружили свертки с веществом неизвестного происхождения. Свертки были специально приготовлены для дальнейшего сбыта путем закладок. Один из таких «схронов» полицейские обнаружили неподалеку, возле подъезда дома. Еще 10 свертков было изъято из квартиры задержанного.
Проведенная экспертиза установила, что вещество из свертков – синтетический наркотик PVP.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». На время расследования мужчина помещен под стражу.
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