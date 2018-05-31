СМИ: Подозреваемый в организации убийства Бабченко отказался давать показания

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Служба безопасности Украины (СБУ) и прокуратура предлагала подозреваемому в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко сделку со следствием. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Украинские новости».
По данным источника в правоохранительных органах, предполагаемому организатору предлагали дать показания на одного человека, фамилию которого должны были сообщить позже, но он отказался давать любые показания.
Подозреваемый является коммерсантом из Украины, который поставлял товары военного назначения Укроборонпрому, пишет издание.
Ранее украинский депутат объяснил причину инсценировки убийства Бабченко.
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